Крутой о санкциях Запада: у нас есть мобилизационные планы на любой сценарий

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси есть мобилизационные планы на любой сценарий продолжающегося санкционного давления Запада. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" заявил заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой, сообщает БЕЛТА.

"Это (санкции. - Прим. БЕЛТА) единственная серьезная угроза экономической безопасности нашей республики. Но я считаю, что пока с санкционным давлением мы справляемся хорошо. У нас есть мобилизационные планы на любой сценарий. Я не вижу какие-то глобальных проблем именно по этой теме", - заявил замглавы Администрации.

В целом Дмитрий Крутой отметил, что в текущем году в экономике "больше ясных, солнечных дней, прекрасные результаты". "Действительно, очень хорошие результаты и в сфере производства, и в экспорте, и в доходах, и в занятости. Поэтому по всем ключевым базовым параметрам экономика в этом году работает хорошо", - сказал он.-0-