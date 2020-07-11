Любые вызовы открывают новые возможности - председатель концерна "Беллегпром"

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любые вызовы, в том числе вызванный вспышкой коронавируса мировой кризис, открывают новые возможности. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина.

"Нынешняя ситуация в отрасли непростая, однако это вызов, который открывает новые возможности. Мы пересмотрели наши подходы, стали интенсивнее работать как с собственными, так и со сторонними торговыми онлайн-площадками, осваиваем и развиваем интернет-магазины, теле-магазины, оптовые базы внутри страны, также мы активно ищем новых партнеров в Беларуси, за рубежом", - сказала Татьяна Лугина.

По ее словам, уже сейчас отмечается оживление на обувном, текстильном, ковровом рынке. Больше всего заказов сформировано по швейной отрасли. Предприятия по этому направлению практически все загружены, некоторые из них работают даже по субботам. "Азиатское пребывание на рынках Евросоюза снижается, поэтому сейчас многие страны рассматривают Беларусь как альтернативную площадку для пошива изделий", - добавила она.

Глава концерна также отметила, что при снижающемся импорте важно завоевать внимание молодого поколения в Беларуси. "Нужно знать, что предложить, как предложить и какие меры использовать, чтобы прийти к молодежи, потому что им нужны другие приемы. Главное - исходить из вкусов покупателей, прислушиваться к ним", - подчеркнула Татьяна Лугина.-0-