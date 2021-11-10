Макей: экономики Беларуси и России должны не конкурировать, а дополнять друг друга /дополнено/

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономики Беларуси и России должны не конкурировать, а дополнять друг друга. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам состоявшегося в Москве заседания коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши экономики должны не конкурировать, а наоборот, дополнять друг друга. Как нам кажется, эти 28 союзных программ как раз и работают в этом направлении", - отметил Владимир Макей.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства напомнил, что работа над союзными программами велась в течение трех лет. Они призваны придать новый импульс союзному строительству. "Основная цель подписанных документов состоит в том, чтобы поднять уровень экономического развития обоих государств. Главное условие - обеспечить равные условия для субъектов хозяйствования, сблизить макроэкономические политики государств, - подчеркнул Владимир Макей. - Это и гармонизация таможенного и налогового законодательств, выработка согласованных промышленных и сельскохозяйственных политик и так далее".

При этом министр обратил внимание, что социальная политика является краеугольным камнем этого интеграционного процесса. "Главным бенефициаром всех этих документов являются белорусы и россияне, которые в результате дальнейшего интеграционного сближения наших государств получат дополнительные преимущества и выгоды", - заявил он.-0-