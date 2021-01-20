МАРТ повысил цены на сжиженный газ для организаций "Белтопгаза"

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли повысило цены на сжиженный углеводородный газ для организаций "Белтопгаза". Это предусмотрено постановлением МАРТ №3 от 12 января 2021 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

"Постановление предусматривает увеличение на 14,7% предельных максимальных отпускных цен на сжиженный углеводородный газ для организаций, входящих в состав ГПО "Белтопгаз". Такие меры приняты для сокращения убыточности реализации нефтеперерабатывающими организациями произведенных углеводородных сжиженных топливных газов на внутреннем рынке Беларуси", - рассказали в пресс-службе.

Это решение не касается цен на сжиженный газ, реализуемый населению. "В соответствии с белорусским законодательством цены на сжиженный газ, реализуемый населению для коммунально-бытового потребления (для приготовления пищи и отопления), регулируются Советом Министров", - пояснили в МАРТ.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-

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