Матусевич рассказал о контрольной деятельности Госкомимущества в 2020 году

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. О контрольной деятельности, проводимой Государственным комитетом по имуществу в 2020 году, рассказал сегодня председатель Госкомимущества Дмитрий Матусевич на итоговой коллегии ведомства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В 2020 году Государственный комитет по имуществу и его территориальные органы провели 17 проверок финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования по вопросам использования и распоряжения госимуществом, а также две проверки по вопросам соблюдения законодательства при определении стоимости объектов гражданских прав", - сказал Дмитрий Матусевич.

По его словам, во время проверок установлены факты занижения и недоплаты арендных платежей, завышения и занижения стоимости передаваемого в залог имущества, неуплаты пени и процентов за несвоевременное перечисление в бюджет средств, полученных от сдачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности.

Выявлено 629 незарегистрированных, 22 неучтенных и три неэффективно используемых в хозяйственной деятельности объекта недвижимого имущества, а также 13 незарегистрированных земельных участков.

По установленным фактам нарушений 13 юридических и 44 физических лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму Br8,8 тыс. В отношении семи физических лиц принято решение о привлечении к административной ответственности в виде предупреждения.

При осуществлении в 2020 году контрольных мероприятий по вопросам использования и распоряжения государственным имуществом особое внимание уделялось мероприятиям профилактического и предупредительного характера с использованием мер, направленных на предотвращение правонарушений.

Всего Госкомимуществом и его территориальными органами за указанный период проведено 32 мониторинга по вопросам использования и распоряжения государственным имуществом в отношении 44 субъектов хозяйствования, по итогам которых направлены 33 рекомендации об устранении выявленных нарушений. За неустранение выявленных нарушений два юридических и три физических лица привлечены к административной ответственности на общую сумму Br715.-0-

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