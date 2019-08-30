МАЗ представит новинки производства на выставке COMTRANS в Москве

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод представит новинки производства на выставке COMTRANS 2019, которая пройдет в Москве с 3 по 7 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

В частности, впервые на территории России будет показан автобус третьего поколения МАЗ-303 экологического класса Евро-6. Он создан как базовая модель для целого семейства пассажирской автотехники третьего поколения, которая будет иметь различные исполнения, в том числе и по длине - от 9 до 18,5 м.

Третье поколение автобусов МАЗ, оснащенных инновационными агрегатами и электронными системами, отличается улучшенной эргономикой салона, что позволяет увеличить количество пассажиров. Общая пассажировместимость - 95-110 человек, количество мест для сидений - 26.

Также в экспозиции можно будет увидеть автобус среднего класса МАЗ-257030, предназначенный для перевозки пассажиров по городским и пригородным маршрутам. В конструкции новой модификации заимствуется шасси среднетоннажного автомобиля. Высокий клиренс и рессорная подвеска позволяют эксплуатировать транспортное средство по различным дорогам. В автобусе 31 место для сидений, салон оборудован багажными полками.

Грузовая автотехника представлена магистральными автопоездами МАЗ-5440М7 и МАЗ-5440Е8, седельным тягачом МАЗ-54А02К с двигателем, работающим на природном газе, среднетоннажным автомобилем МАЗ-4381С0. Их отличает не только современный дизайн, но и применение передовых конструкторских и технологических решений.

"Все новинки, представленные на выставке, выпущены в юбилейный для предприятия год - 9 августа МАЗ отметил 75-летие", - отметили в пресс-службе.

Минский автомобильный завод основан в 1944 году. Предприятие в режиме полного производственного цикла выпускает грузовую, пассажирскую, прицепную и специальную технику. Ежегодно на заводе проектируются как минимум 1-2 новинки.-0-