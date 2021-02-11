11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МАЗ собирается построить новый автобусный завод. Об этом сказал генеральный директор ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" Валерий Иванкович, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Автобусы - самый востребованный продукт на сегодня в портфеле заказов МАЗа. Электробус или дизельный автобус 3-го поколения мы изготавливаем только под заказ. Мощности, к сожалению, ограничены, и мы уже не можем удовлетворить заявки всех наших клиентов. В декабре 2020 года открыли новое сборочное производство электротранспорта в Жодино. Но и этого сейчас мало. Поэтому разработан проект нового современного автобусного завода", - сказал Валерий Иванкович.

По его словам, новый завод позволит удвоить производственные мощности, повысить технологичность производства автобусов 3-го, а в перспективе и 4-го поколения. Проект может окупиться за четыре года после ввода завода в эксплуатацию.-0-

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