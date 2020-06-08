МАЗ вместе с "Пожснаб" отправили партию пожарной техники в Монголию

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. МАЗ совместно с ООО "Пожснаб" (Борисов) отгрузили первую партия пожарной и аварийно-спасательной техники для Государственного национального агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ".

Контракт заключен на поставку более 70 единиц специальной техники - это пожарные автоцистерны различной емкости, автолестницы, автомобили пенного и воздушно-пенного тушения. В партию также войдут порошковые и комбинированные автомобили, штабные автомобили, мобильные пункты управления и даже мобильный госпиталь со станцией дезобработки. Кроме того, монгольские спасательные службы получат вахтовые автобусы производства Минского автомобильного завода для доставки своего персонала к местам работы. "Техника обладает улучшенными характеристиками, специально доработанными с учетом климатических и географических особенностей этого региона", - подчеркнули в пресс-службе.

Фото МАЗ

Вся специальная автотехника изготавливается на базе шасси МАЗ. "У Минского автозавода богатый опыт по созданию адаптированных и специально сконструированных надежных шасси для работы в чрезвычайных ситуациях. Поставляемая современная пожарная и аварийно-спасательная техника - это результат совместной работы МЧС Беларуси, технических специалистов ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" и ООО "Пожснаб", - отметили на предприятии. Вся техника прошла испытания в реальных условиях ликвидации чрезвычайных ситуаций и зарекомендовала себя с наилучшей стороны.

Компания ООО "Пожснаб" - производитель специальной и пожарной техники, корпоративный партнер МАЗ. Предприятие поставляет технику на базе шасси МАЗ во многие страны СНГ и дальнего зарубежья.

Минский автомобильный завод - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, которое специализируется на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка МАЗ широко известна в СНГ и дальнем зарубежье. Техника соответствует экологическим стандартам Евро-2, 3, 4, 5, 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и модификаций.-0-