МЧС выдало разрешение на загрузку топлива на первом энергоблоке БелАЭС

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выдано разрешение на право загрузки штатной активной зоны реактора №1 Белорусской АЭС, сообщили БЕЛТА в Департаменте по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор).

"Коллегией Министерства по чрезвычайным ситуациям 6 августа принято положительное решение о внесении дополнения в лицензию ГП "Белорусская АЭС" на право деятельности в области использования атомной энергии. Это позволяет выполнить первую загрузку штатной активной зоны реактора энергоблока №1 Белорусской АЭС", - проинформировали в Госатомнадзоре.

Данное решение базируется на заключении Госатомнадзора, который в соответствии с законодательством рассмотрел результаты экспертизы документов, обосновывающих безопасность, и провел целевую проверку готовности Белорусской АЭС выполнить заявленную деятельность.

/Будет дополнено/.-0-