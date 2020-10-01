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01 октября 2020, 16:43

Минэкономики назвало основными целями на 2021 год рост зарплат, ВВП и инвестиций

Александр Червяков
Александр Червяков

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект целевого плана развития экономики Беларуси на 2021 год предусматривает рост зарплат, ВВП и инвестиций, сообщил журналистам министр экономики Александр Червяков сегодня на заседании Президиума Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Министерство экономики внесло (на рассмотрение Президиума Совмина. - Прим. БЕЛТА) ряд документов, среди них целевой план развития экономики на 2021 год. Это особый документ, раньше мы его не разрабатывали. Его основная цель - обеспечить стабильный рост доходов населения в 2021 году", - сказал Александр Червяков.

Кроме того, необходимо восстановить пострадавшие из-за пандемии COVID-19 сектора экономики и обеспечить рост ВВП, а также запустить новый инвестиционный цикл на пятилетний период.

По словам министра, для этого планом предусматриваются пять основных задач. Первая связана с реализацией мер для роста зарплат. Ключевым моментом будет увязка производительности труда с ростом заработной платы.

"Вторая задача связана с активизацией инвестиционного цикла. Здесь очень важно обеспечить, чтобы был рост спроса на внутреннем рынке, потому что инвесторы не идут на падающий рынок. Очень важно обеспечить и гарантии инвесторов, снижение их рисков", - отметил Александр Червяков.

В топ-5 задач вошли рост экспорта, повышение финансовой устойчивости госпредприятий, а также развитие регионов и снижение межрегиональной дифференциации.-0-

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