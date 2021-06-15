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15 июня 2021, 14:24

Минэкономики прокомментировало указ о развитии "Великого камня"

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Индустриальный парк "Великий камень""
Лукашенко подписал указ о развитии "Великого камня"
В "Великом камне" создадут особые условия для проектов с инвестициями не менее $50 млн

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра экономики Анжелика Никитина прокомментировала сегодня на пресс-конференции указ №215 от 11 июня 2021 года, который совершенствует правовое регулирование с целью улучшить инвестиционный климат в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", передает корреспондент БЕЛТА.

"Индустриальный парк "Великий камень" - один из самых крупных проектов Беларуси. На сегодня это масштабный современный инвестиционный город, который развивается и наращивает свои обороты в части привлечения инвестиций и новых резидентов. Когда-то мы создавали этот проект в рамках концепции Шелкового пути, сейчас же он является основной платформой экономического сотрудничества двух стран - Беларуси и КНР", - сказала Анжелика Никитина.

По ее словам, проект постоянно на контроле как главы государства, так и правительства. "До указа №215 было принято еще три указа по развитию индустриального парка. Основная их задача была создать условия для привлечения инвесторов, инвестиций. Нам это удавалось в рамках предыдущих документов. Указом же №215 мы усовершенствовали структуру самого подхода к льготам парка, а также те механизмы, которые мы отработали совместно с нашими китайскими партнерами на уровне рабочей группы, созданной между Министерством экономики Беларуси и нашими друзьями из Минкоммерции Китая. Кроме этого, проект обсуждался на деловых площадках среди резидентов индустриального парка, китайских бизнесменов и партнеров", - пояснила замминистра.

Если говорить об основных направлениях, Анжелика Никитина отметила: указом №215 в первую очередь расширены направления деятельности резидентов индустриального парка. Будет делаться акцент на медицинском направлении, биотехнологиях, производстве медоборудования, медпродукции, услугах по привлечению интеллектуальной собственности, 5G-технологиях, беспилотном автомобилестроении и других смежных направлениях и отраслях.

Также сделана ставка на привлечение объемных инвестиций. "Сегодня резиденты парка - это средние организации с численностью порядка 90 человек, с объемом инвестиций около $20 млн и с экспортом примерно $15 млн. Также мы сделали ставку на крупные организации. Для всех резидентов, которые зарегистрируются с объемом инвестиций $50 млн и более, у нас предусмотрены дополнительные льготы. Увеличивается льготный режим по налогу на дивиденды, упрощаются определенные таможенные процедуры. Для резидентов, которые приобретают в собственность земельные участки на территории парка, стоимость кадастровой оценки на эти участки будет снижена на 25%", - подчеркнула она.

Один из основополагающих моментов - кластерная инициатива. "По указу, если компания в любом регионе страны, городе областного подчинения занимается производством продукции совместно с резидентами парка, то таким образом льготы распространяются и на это предприятие. Это весьма важно, особенно для развития регионов. Здесь мы сможем совместить китайский капитал с белорусским опытом и нашими технологиями и выпускать новый импортозамещающий продукт на региональном уровне. Основная задача Министерства экономики и правительства сделать условия для резидентов особой зоны индустриального парка "Великий камень" наиболее выгодными среди наших соседей, чтобы привлекать инвестора. Мы должны показать нашему стратегическому партнеру Китаю, что Беларусь может быть экономически эффективной платформой для развития Шелкового пути", - констатировала заместитель министра.-0-

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