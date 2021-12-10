Минэкономики рассказало о поддержке борьбы с COVID-19 в 2022 году

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич во время встречи депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики с премьер-министром Романом Головченко и членами правительства в Овальном зале по обсуждению пакета бюджетных законопроектов рассказал о поддержке борьбы с COVID-19 в 2022 году, передает корреспондент БЕЛТА.
"На самом деле здесь есть несколько факторов. Первый - то, что Министерство здравоохранения рассматривает вопрос о трансформации ковидных надбавок в иные отраслевые надбавки, которые должны охватывать более широкий круг получателей. При этом рассматривается вопрос о том, чтобы несколько сузить ковидные надбавки и количество их получателей. Например, пересмотреть вопрос выплат по контактам первого уровня. Плюс вакцинация должна привести к снижению количества заболевших", - рассказал Дмитрий Ярошевич.
При этом, по его словам, в случае необходимости, как и в текущем году, дополнительные ресурсы из бюджета будут выделены и на COVID-19.-0-