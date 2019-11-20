Минэнерго Беларуси рассчитывает на подготовку новой дорожной карты по газу до конца следующей недели

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство энергетики Беларуси рассчитывает на подготовку новой версии дорожной карты по газу до конца следующей недели, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр энергетики Виктор Каранкевич.

"Мы настраиваемся, чтобы поработать на этой неделе и на следующей, а к концу следующей недели представить новый вариант. Эта работа будет вестись вместе с российскими коллегами. Вчера на встрече премьер-министров прошлись по всем картам, дано поручение еще раз отработать неурегулированные вопросы", - сказал Виктор Каранкевич.

При этом он уточнил, что непосредственно Минэнерго будет заниматься новыми вариантами двух дорожных карт - по газу и электроэнергии. "По атомной энергетике у нас дорожная карта согласована", - сказал министр.

Как сообщалось, в начале сентября на уровне премьер-министров Беларуси и РФ были согласованы проект программы действий по выполнению союзного договора и перечень дорожных карт. Для реализации программы действий нужно разработать 31 дорожную карту. Как отмечал премьер-министр Беларуси, дальнейшая интеграция возможна только в увязке с решением наиболее острых вопросов двустороннего экономического сотрудничества. Это формирование цен на нефть и газ, последствия реализации налогового маневра, барьеры по доступу товаров на внутренние национальные рынки, неравные условия поддержки производителей, в том числе за счет субсидий, и другие.-0-

Румас: результаты интеграции в СГ очевидны и неоспоримы Об этом заявил журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам сегодняшних более чем семичасовых переговоров в Москве.