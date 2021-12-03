Минфин: Беларусь гарантированно выполнит обязательства по внешним займам даже в случае форс-мажора

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь гарантированно выполнит долговые обязательства по внешним займам. Об этом заявил журналистам министр финансов Юрий Селиверстов по итогам совещания у главы государства по социально-экономическому развитию страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр пояснил: более половины суммы по внешним займам приходится на различные структуры России. "Учитывая, что наши обязательства в большей части сконцентрированы именно перед партнерами из России, думаю, мы найдем с ними общий язык, - сказал Юрий Селиверстов. - Мы работаем по привлечению ресурсов с нашими партнерами из Российской Федерации, с Евразийским фондом стабилизации и развития".

Кроме того, значительный уровень золотовалютных резервов и остатки валютной выручки в стране также внушают уверенность, что страна рассчитается по долгам в 2022 году. "Уровень золотовалютных резервов (порядка $8,5 млрд) и валютные остатки позволяют это сделать, даже если будет какой-то форс-мажор", - заверил глава Минфина

Ситуация с госдолгом и планами по его погашению обсуждалась сегодня на совещании, и глава государства сделал акцент, что Беларусь должна сохранить статус безукоризненного плательщика по своим обязательствам. "Беларусь всегда была и будет безукоризненным плательщиком по своим обязательствам. Несмотря ни на какие сложности, мы не имеем права потерять эту репутацию", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-