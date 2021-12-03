Лукашенко о расчетах по госдолгу: Беларусь безукоризненный плательщик, нельзя потерять эту репутацию

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь всегда была и будет безукоризненным плательщиком по своим обязательствам. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по социально-экономическому развитию страны, передает корреспондент БЕЛТА.
Отдельным вопросом на совещании обсуждалась ситуация с государственным долгом и планами по его погашению. "Беларусь всегда была и будет безукоризненным плательщиком по своим обязательствам. Несмотря ни на какие сложности, мы не имеем права потерять эту репутацию", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-