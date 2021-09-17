Министр промышленности Беларуси встретился с президентом Сербии

17 сентября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Министр промышленности Петр Пархомчик, который во главе белорусской делегации находится с визитом в Белграде, 17 сентября встретился с президентом Республики Сербия Александром Вучичем. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве нашей страны в Сербии.

"В ходе встречи подтвержден высокий уровень отношений между двумя странами и отмечен потенциал для развития и углубления экономических связей", - говорится в сообщении.

Белорусская делегация, в составе которой руководители ведущих промышленных предприятий, также провела встречи в правительстве Сербии, Министерстве экономики, Министерстве внутренних дел, мэрии Белграда.

Сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Ненад Попович обратил внимание на конкретные сферы для задействования имеющегося потенциала.

Государственный секретарь Министерства экономики Республики Сербия Драган Стеванович отметил готовность сербской стороны к реализации проектов по созданию совместных производств в Сербии.

Министр внутренних дел Республики Сербия Александр Вулин констатировал необходимость ознакомления сербских специалистов с техникой для тушения пожаров, производимой в Беларуси, и высказал заинтересованность в проработке возможностей для совместного производства пожарных машин в Сербии.

Визит министра промышленности продолжится 18 сентября в городе Нови Сад, где в рамках 88-й Международной сельскохозяйственной выставки будет организована презентация промышленного потенциала Республики Беларусь. На мероприятии ожидается участие официальных лиц Сербии, автономного края Воеводина, Хозяйственной палаты Сербии, представителей сербского бизнеса.

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