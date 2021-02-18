Минлесхоз ожидает принятия указа об электронной системе учета древесины в ближайшее время

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятие указа о единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС) ожидается в ближайшее время. Об этом сообщил сегодня журналистам министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа перед заседанием коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ожидаем, что указ будет подписан в ближайшее время, потому что главой государства в принципе подходы одобрены. Необходимо будет привести в соответствие ряд наших ведомственных нормативных документов", - сказал Виталий Дрожжа.

Внедрение ЕГАИС в промышленную эксплуатацию затрагивает интересы всех лесофондодержателей. Ожидается, что использование системы в скором времени станет обязательным для всех хозяйствующих субъектов при заготовке древесины на землях лесного фонда и ее перемещении. "Система уже работает, к ней уже подключены все лесхозы и более 20 субъектов хозяйствования. Думаю, считанные недели - и мы ее запускаем, делаем обязательной для всех", - отметил министр.

Работа по созданию ЕГАИС была начата Министерством лесного хозяйства в 2017 году по поручению правительства. Реализацию проекта поддержал также глава государства. Белорусские специалисты разработали систему без привлечения бюджетных средств.

ЕГАИС позволит автоматизировать планирование, учет и анализ всех основных бизнес-процессов и решений в сфере заготовок древесины, контролировать все этапы ее движения, используя информацию только в электронном виде. Система также будет способствовать рациональному использованию древесины.-0-

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