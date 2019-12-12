Минниханов уверен в возможности увеличения товарооборота между Беларусью и Татарстаном до $2 млрд

12 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Татарстана Рустам Минниханов уверен в возможности увеличения товарооборота с Беларусью до $2 млрд. Об этом он заявил сегодня в Минске журналистам по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Президент Беларуси поставил задачу дойти до $2 млрд. Уверен, что это возможно", - сказал Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что между Беларусью и Татарстаном сложились очень хорошие партнерские отношения. "Мы видим те изменения, которые происходят в этой стране. Мы много чему учимся", - подчеркнул Рустам Минниханов.

Президент Татарстана очень тепло отозвался о прошедшей встрече с главой белорусского государства, охарактеризовав атмосферу как комфортную и теплую.

Отвечая на уточняющий вопрос БЕЛТА о том, как можно поправить дисбаланс в двусторонней торговле, которая, хоть и по объективным причинам - покупка нефти, складывается не в пользу Беларуси, Рустам Минниханов отметил пока еще не раскрытый потенциал в таких сферах, как нано- и IT-технологии. Обсуждаются также нефтехимические проекты.

Кроме того, Президент Татарстана подчеркнул важность продолжения сотрудничества и по уже традиционным направлениям: "Сегодня 60% нашей сельхозтехники, машин - производства Беларуси. Очень хорошего качества. Мы и дальше будем наращивать. Второе направление - это трактора Belarus, которые мы вместе собираем на елабужской площадке (Елабуга - город в Татарстане. - Прим. БЕЛТА). Третье направление - газомоторное топливо. Здесь белорусские производители очень продвинутые, и мы активно в этих вопросах работаем".

Рустам Минниханов на встрече с Александром Лукашенко также рассказал о прошедшей накануне встрече в Минской соборной мечети с представителями татарской общины в Беларуси. "Религиозный и национальный вопросы в этой стране прекрасно решены", - отметил он.

"Сегодня у нас была очень интересная поездка на БелАЗ, который производит карьерные самосвалы. Я даже не знал, что самый большой карьерный самосвал производится здесь - 450 т грузоподъемность. Мы на нем проехали, в том числе и я порулил", - поделился впечатлениями Рустам Минниханов.

По итогам 2018 года товарооборот между Беларусью и Татарстаном составил $1 млрд 282,4 млн (107,7% к уровню 2017 года), экспорт - $282,7 млн, импорт - $999,7 млн.

В Татарстане функционируют два производства белорусской техники: тракторов МТЗ и лифтов "Могилевлифтмаш". Всего в регионе работают четыре компании, созданные с участием белорусского капитала, организована дилерская сеть белорусских предприятий, имеются оптовые склады, торгово-фирменная сеть ряда производителей.-0-