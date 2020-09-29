Минсельхозпрод ожидает рост производства сельхозпродукции на 5,5% по итогам года

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минсельхозпрод ожидает рост производства сельхозпродукции на 5,5% по итогам 2020 года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко во время выставки "Белагро-2020", передает корреспондент БЕЛТА.

"Этот год был непростым из-за пандемии и других экономических вызовов. Но аграрии сдали экзамен на профессионализм. По результатам работы за восемь месяцев объем производства товарной продукции увечился на 7,9% во всех категориях хозяйств. Производство животноводческой продукции выросло на 5,7%. Молока получено на 300 тыс. т больше, производство мяса увеличилось на 6%. Мы ожидаем 5,5%-ного роста по итогам года. Рассчитываем, что экспорт вырастет до $5,9 млрд (рост на 6,5% к 2019 году)", - сказал Иван Крупко.

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