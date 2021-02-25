МНС рассказало, кому нужно подать налоговые декларации за 2020 год

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский рассказал во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА, кому нужно подать налоговые декларации за 2020 год.

"Граждане нашей страны обязаны ежегодно не позднее 31 марта представлять налоговую декларацию по подоходному налогу, если в отчетном календарном году они получили доходы, подлежащие налогообложению. На основании этой декларации налоговые органы исчисляют подоходный налог. Ставка у нас единая - 13%. Граждане получают извещения и до 1 июня уплачивают налог. В число тех, кто должен представить декларацию, входят граждане, которые получают доходы за границей или из-за границы. Если физическое лицо в 2020 году более чем 183 дня находилось на территории страны, оно признается налоговым резидентом Беларуси и должно отчитаться по доходам, полученным за рубежом", - сказал Андрей Ковалевский.

По его словам, основная масса доходов из-за границы - это заработная плата, дивиденды, проценты по счетам и вкладам в иностранных банках, выигрыши в иностранных онлайн-казино и на рынке Форекс. Большой пласт занимают и денежные переводы от других граждан. "Если это близкие родственники (родители, дети, родные братья и сестры, дедушки и бабушки, внуки), то подоходным налогом эти доходы не облагаются, независимо от размера, и подавать налоговую декларацию не требуется. То же относится и к близким родственникам супруга. То есть если мама вашей жены вам что-то подарит из-за границы, вы налог с этой суммы платить не будете", - отметил представитель МНС.

Подарки от лиц, не относящихся к близким родственникам, от друзей облагаются подоходным налогом. "Но есть налоговая льгота: сумма до Br7003, полученная в прошлом году, налогом не облагается. То есть суммируем все подарки за 2020 год от друзей из-за границы и определяемся. Если получилось меньше Br7003, то не надо подавать декларацию и платить налог. Если вышло больше, то декларация подается только в отношении суммы превышения и с этой же суммы уплачивается подоходный налог. То есть если вам подарили Br10 тыс., вы платите налог с Br3 тыс.", - пояснил Андрей Ковалевский.

Еще одна большая категория плательщиков - лица, которые получают доходы от продажи недвижимого имущества, транспортных средств. Тут тоже есть свои особенности. Если в течение года продано два и более легковых автомобиля, то со второго и последующих авто нужно уплачивать подоходный налог. Если продан грузовой автомобиль массой свыше 3,5 т или автобус с более чем 8 посадочными местами, то даже одна единица этого имущества облагается налогом.

Что касается недвижимости, здесь речь уже идет не об одном, а о пяти годах. "Если в течение пяти последних лет продано две квартиры, два жилых дома, два земельных участка, доходы от второй продажи облагаются налогом. Но это касается двух однотипных единиц имущества, например, двух квартир. А если проданы, к примеру, квартира и жилой дом, ни то, ни другое не облагается налогом, - обратил внимание представитель МНС. - Отмечу еще один важный момент. Льгота по одному отчуждению предоставляется только в отношении квартир, жилых домов, садовых домиков (дач), земельных участков, гаражей, машиномест, то есть перечень имущества закрытый. Если продается любая другая недвижимость, например, коммерческая (офисы, торговые здания), то даже однократная продажа облагается налогом".-0-

Фото Андрея Покумейко

Посещение налогового органа, почта и интернет - МНС о способах декларирования доходов