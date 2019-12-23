23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Модернизация терминала в Национальном аэропорту Минск завершится в начале 2020 года, сообщил сегодня журналистам генеральный директор аэропорта Дмитрий Меликян во время встречи 5-миллионного пассажира с начала года, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы построили вторую взлетно-посадочную полосу, по всем показателям она имеет высокое качество. Сейчас идет модернизация терминала, она заканчивается в начале следующего года, и мы приступаем к ремонту первой взлетно-посадочной полосы, чтобы у нас были две равноценные полосы и не было никаких причин отказывать в полетах тому или иному воздушному судну по техническим причинам, например, невозможности посадки", - рассказал Дмитрий Меликян.

Модернизация предусматривает реконструкцию сектора, куда прилетают рейсы из России, решение вопросов с отоплением, кондиционированием, остеклением в едином архитектурном ансамбле, наладку или замену эскалаторов, лифтов.

Сейчас изучается возможность строительства еще одного терминала, который хотят соединить с существующим. В последующем при росте пассажиропотока возможен и третий терминал, не исключил Дмитрий Меликян. Говоря о сроках строительства, он уточнил, что сейчас этот вопрос прорабатывается, изучается опыт соседей, и привел пример, когда в украинском Борисполе к чемпионату Европы по футболу строили новый терминал, однако другие пришлось закрыть. "Чтобы мы не совершали ошибок, мониторим ситуацию. По второму терминалу - это начало 2020-х. Чем быстрее наполним его - перейдем к третьему. Но это все перспектива", - добавил Дмитрий Меликян.

Национальный аэропорт Минск - первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Полеты из столичного аэропорта выполняются более чем по 40 международным направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов. В 2018 году аэропорт обслужил 4 536 618 пассажиров, это на 10,3% больше по сравнению с 2017-м.-0-