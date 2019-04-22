Мозырский НПЗ продолжает производство полного ассортимента товарной продукции

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство товарной продукции в ОАО "Мозырский НПЗ" продолжается в полном ассортименте и должного качества, несмотря на выход из строя части оборудования. Об этом заявили представители предприятия в эфире телеканала "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

Из-за повышенного содержания хлорорганических соединений в российской нефти на заводе вышло из строя дорогостоящее оборудование. "Специалисты завода отработали быстро и четко, на заводе организован усиленный контроль за работой оборудования, ведением технологического режима с целью принятия оперативных решений. Несмотря на проблемы, связанные с коррозией оборудования, завод продолжает выпускать весь ассортимент товарных нефтепродуктов, которые соответствуют национальным и европейским стандартам", - сообщил заместитель главного инженера предприятия Дмитрий Шурпач.

Среди предпринятых мер - увеличение подачи реагентов, которые способствуют снижению коррозионного износа.

Сырье на НПЗ поступало по нефтепроводу "Дружба". Российская сторона вины с себя не снимает. Партнеры подтвердили, что источник загрязнения обнаружен на участке нефтепровода Самара-Унеча, и заверили, что вскоре все будет исправлено.

Беларусь приняла решение временно ограничить экспорт светлых нефтепродуктов. Правительство организовало штаб для урегулирования ситуации.-0-