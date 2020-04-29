29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мозырский НПЗ в мае из-за планового ремонта сократит переработку нефти до 0,5 млн т, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.

"В мае на Мозырском НПЗ пройдут плановые ремонтные мероприятия, они не сопряжены с остановкой завода. В планах по итогам месяца - переработка на этом заводе более 0,5 млн т нефти", - сказал Александр Тищенко. В апреле на Мозырском НПЗ переработали около 1 млн т нефти.

По его словам, нынешние условия и ситуация на рынке нефтепродуктов позволяют провести ремонт менее затратно.

Второй НПЗ - ОАО "Нафтан" - в мае будет работать в обычном режиме, у него другой график ремонтов, добавил Александр Тищенко.

Как сообщалось, Беларусь в мае планирует получить из РФ 1,13 млн т нефти. Работа с альтернативными источниками продолжится. Танкер с 80 тыс. т нефти от Saudi Aramco для Беларуси должен прийти в порт Клайпеды 11 мая.-0-