На переговорах в Сочи согласованы дорожные карты по электроэнергетике и таможенной сфере

8 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусская и российская стороны на переговорах в Сочи полностью согласовали проекты интеграционных дорожных карт по электроэнергетике и по вопросам сотрудничества таможенных служб. Об этом сообщил журналистам посол Беларуси в Росси Владимир Семашко, комментируя результаты прошедших 6-7 ноября встреч президентов двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина, а также премьер-министров Сергея Румаса и Дмитрия Медведева, передает корреспондент БЕЛТА.

Посол напомнил, что по итогам предыдущего раунда переговоров на уровне премьер-министров 19 ноября были согласованы проекты 21 дорожной карты из 31. Таким образом, остаются несогласованными 8 дорожных карт.

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Вопрос о цене поставок газа в Беларусь должен быть согласован в ближайшие две недели - Семашко Об этом сообщил сегодня журналистам посол Беларуси в России Владимир Семашко, комментируя итоги состоявшихся 7 декабря в Сочи переговоров президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.