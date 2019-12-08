На переговорах в Сочи согласованы дорожные карты по электроэнергетике и таможенной сфере

Владимир Семашко. Фото из архива
8 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусская и российская стороны на переговорах в Сочи полностью согласовали проекты интеграционных дорожных карт по электроэнергетике и по вопросам сотрудничества таможенных служб. Об этом сообщил журналистам посол Беларуси в Росси Владимир Семашко, комментируя результаты прошедших 6-7 ноября встреч президентов двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина, а также премьер-министров Сергея Румаса и Дмитрия Медведева, передает корреспондент БЕЛТА.
Посол напомнил, что по итогам предыдущего раунда переговоров на уровне премьер-министров 19 ноября были согласованы проекты 21 дорожной карты из 31. Таким образом, остаются несогласованными 8 дорожных карт.
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