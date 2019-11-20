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Новости
12:21
Маша из "Универа" в шутку кардинально сменила внешность
Калейдоскоп
12:19
Система высшего образования Беларуси должна соответствовать лучшим европейским образцам - ректор ВГУ
Регионы
12:15
Государственный продавец рекламы сформировал тарифы и приступает к заключению контрактов
Общество
12:05
Санатории Гродненской области в этом году приняли более 2 тыс. безвизовых туристов
Регионы
12:04
Минэнерго Беларуси рассчитывает на подготовку новой дорожной карты по газу до конца следующей недели
Экономика
11:54
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 ноября из-за сильного ветра
Общество
11:49
Сильный ветер и минусовая температура ожидаются в Беларуси в ближайшие дни
Общество
11:45
Страны СНГ подготовили проект программы сотрудничества по использованию атомной энергии до 2030 года
Экономика
11:43
Нацкомиссия по правам ребенка будет практиковать выезды на места для решения проблемных вопросов
Общество
11:40
Португальский специалист Жозе Моуринью стал главным тренером лондонского "Тоттенхэма"
Спорт
11:24
В Украине будут штрафовать за перевозку детей без автокресел
В мире
11:16
Кубок БГУФК соберет спортивных акробатов из шести стран
Спорт
11:15
Два осенних тайфуна нанесли ущерб Японии на $3,3 млрд
В мире
11:14
В Сморгони легковушка сбила 13-летнего велосипедиста
Происшествия
11:05
Компания Facebook разработала приложение для создания мемов
Технологии
11:01
На первом блоке БелАЭС ведутся предпусковые операции
Экономика
10:58
Мошенник из России продал минчанину 10 фальшивых монет под видом клада
Происшествия
10:57
Россияне для отдыха осенью чаще выбирают Беларусь среди стран СНГ
Общество
10:47
Акция "Наши дети" в Минской области начнется фестивалем "Зажги свою звезду"
Регионы
10:43
Журнал Maxim опубликовал рейтинг самых сексуальных женщин России
Калейдоскоп
10:39
В Беларуси проходит второй этап республиканской патриотической квест-игры "По следам Победы..."
Общество
10:37
ЕЭК отмечает эффект от импортозамещения и рост кооперации в промышленности ЕАЭС
Экономика
10:33
СК Беларуси и American Express будут обмениваться данными о киберпреступлениях
Общество
10:29
Почти 90 единиц спецтехники закупят дорожники Минска до конца года
Общество
10:21
Минские "Цмокi" сыграют в гостях у "Днепра" в розыгрыше Кубка ФИБА-Европа
Спорт
10:13
Витебские медики освоили новые методы протезирования зубов
Регионы
10:11
Приправы с кишечной палочкой выявлены в продаже в Гродненской области
Регионы
09:54
Победить поможет хорошая подготовка, поддержка зрителей и немного удачи - Мисникова
Культура
09:53
Народные, современные и эстрадные танцы представят конкурсанты на фестивале в Гомельской области
Афиша
09:48
Развитие взаимодействия Беларуси с агентствами ООН обсудили на встрече Рыбаков и Гутерриш
Политика
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Экономика
20 ноября 2019, 11:01
На первом блоке БелАЭС ведутся предпусковые операции
https://atom.belta.by/ru/belaes_ru/view/na-pervom-bloke-belaes-vedutsja-predpuskovye-operatsii-10466/
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Серия электронных ярмарок вакансий стартует в Беларуси
Победить поможет хорошая подготовка, поддержка зрителей и немного удачи - Мисникова
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Россияне для отдыха осенью чаще выбирают Беларусь среди стран СНГ
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