Нацбанк Беларуси прокомментировал взаимодействие с системой SWIFT

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси не видит причин для пересмотра формата взаимоотношений белорусских банков с системой SWIFT. Об этом говорится в комментарии пресс-службы Нацбанка, сообщает БЕЛТА.

"Национальный банк не видит каких-либо объективных причин для пересмотра существующего формата взаимоотношений белорусских банков с системой SWIFT и не считает высокой вероятность реализации данного риска", - заявили в пресс-службе.

В Нацбанке обратили внимание, что некоторые страны используют SWIFT для передачи финансовых сообщений как для трансграничных платежей, так и для внутренних. В то же время в Беларуси с 1999 года работает внутренняя система передачи финансовой информации Нацбанка (СПФИ). Она обеспечивает передачу финансовых сообщений, основными из которых являются платежные документы в белорусских рублях. Аналогичная система есть и в России - Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС).

Все платежи юрлиц (включая начисление заработных плат, пенсий) на территории Беларуси обеспечиваются либо внутри одного банка, если плательщик и получатель платежа являются клиентами этого банка, либо с использованием автоматизированной системы межбанковских расчетов Нацбанка, одной из основных систем которой является СПФИ. "Это значит, что платежи юридических лиц на территории нашей страны не зависят от SWIFT", - пояснили в Нацбанке.

Что касается работы системы безналичных расчетов по розничным платежам (а это все карточные системы и системы расчетов с использованием электронных денег, проведение платежей с их использованием, переводы денежных средств между физическими лицами, оплата товаров (работ, услуг), в том числе онлайн), то работа этих систем не связана со SWIFT и они будут функционировать в штатном режиме даже при возникновении тех или иных проблем во взаимодействии белорусских банков с системой SWIFT, разъяснили в Нацбанке. Это касается и банковских платежных карточек, выпущенных к счетам, валюта которых отлична от белорусского рубля.

В Нацбанке также отметили, что за пределами Беларуси можно рассчитываться банковскими платежными карточками международных платежных систем в белорусских рублях. Можно также использовать карточку платежной системы БЕЛКАРТ в странах присутствия платежной системы "Мир". Это Россия и другие страны - участницы ЕАЭС, Узбекистан, Болгария, Кипр, Турция, Великобритания, ОАЭ и Таиланд.

В пресс-службе проинформировали, что Нацбанк постоянно работает над расширением возможностей доступа белорусских банков к современным технологиям, снижающим трансакционные издержки и повышающим скорость осуществления платежей, эффективность и устойчивость работы всего платежного рынка Беларуси.

"Российская Федерация является нашим основным торговым партнером. Поэтому центральными банками наших стран было принято решение об интеграции внутренних систем по обмену финансовой информацией, платежных систем с использованием банковских платежных карточек БЕЛКАРТ (РБ) и "Мир" (РФ), системы мгновенных платежей Национального банка и системы быстрых платежей Банка России", - отметили в Нацбанке.

Интеграция внутренних систем также предусмотрена в рамках ЕАЭС.

Что касается интеграции СПФИ и СПФС, то, как пояснили в Нацбанке, она может обеспечивать обмен финансовыми сообщениями на территории двух стран аналогично SWIFT. "В процессе интеграции системы были доработаны для передачи финансовых сообщений между двумя странами по трансграничным платежам в любой валюте. Поэтому в случае, если необходимо провести расчеты между резидентами Республики Беларусь и резидентами Российской Федерации, можно использовать как систему SWIFT, так и интеграцию внутренних систем стран", - сказали в Нацбанке.

Техническим оператором интеграции систем с белорусской стороны выступает Белорусский межбанковский расчетный центр, который создал и с 29 ноября 2019 года ввел в промышленную эксплуатацию сервис-бюро. Это "единая точка входа" банков Беларуси, которая передает и получает от резидентов РФ финансовые сообщения в формате SWIFT. Сервис-бюро дополнительно позволяет банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям хранить архивные сообщения, контролировать их форматы, оказывать техническую и консультационную помощь.

"Сервис-бюро также помогает белорусским банкам быстрее внедрять новые технологии и сервисы в области трансграничных расчетов, повышать свою эффективность и конкурентоспособность. Среди значительных плюсов - оптимизация расходов и снижение себестоимости за счет разделения затрат, отказ от собственной ИТ-инфраструктуры и каналов связи с банками-нерезидентами. Все это способствует увеличению объемов обрабатываемой информации и расширению перечня услуг", - рассказали в пресс-службе.

На данный момент к сервис-бюро уже подключились шесть белорусских банков: Белвнешэкономбанк, РРБ-Банк, Белгазпромбанк, Банк ВТБ, БТА Банк, Идея Банк. В процессе подключения еще 10 банков - Белагропромбанк, Банк торговый капитал, Приорбанк, Франсабанк, Цептер Банк, Белинвестбанк, Абсолютбанк, Беларусбанк, Банк Дабрабыт и Белорусский народный банк.

Система SWIFT и интеграция СПФИ и СПФС работают автономно друг от друга, поэтому можно быть подключенным к двум системам одновременно

"В случае необходимости расчетов за товары (работы, услуги) юрлиц с партнерами в других странах существуют возможности работы через банки-корреспонденты. Также существует возможность открыть корпоративную банковскую платежную карточку и проводить платежи с ее использованием", - добавили в Нацбанке.-0-