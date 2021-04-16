Нацбанк разъяснил изменения в порядке предоставления услуг по денежным переводам

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси совершенствуется порядок выполнения денежных переводов посредством соответствующих систем. Изменения в инструкцию о денежных переводах внесены постановлением правления Национального банка от 5 апреля 2021 года №87 и вступают в силу с 17 апреля 2021 года, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Постановлением расширяется перечень услуг, предоставляемых банками своим клиентам при выполнении денежных переводов. В частности, у физических лиц появляется возможность отправления переводов за счет денежных средств, находящихся на их счетах не только в банках-владельцах или банках-участниках систем денежных переводов, но и в иных банках.

Также предусмотрено, что переводы могут быть отправлены за счет денежных средств в валюте, отличной от валюты перевода. В таком случае обменный курс при совершении операций конверсии, покупки, продажи устанавливается отправляющими банками-участниками, банками-агентами, если иной обменный курс не установлен правилами системы денежных переводов.

В соответствии с постановлением клиенты банков могут выполнять денежные переводы, используя различные устройства самообслуживания, системы дистанционного банковского обслуживания, мобильные приложения, а также путем обращения на официальные сайты банков-владельцев (банков-участников) соответствующих систем.

Кроме того, предусмотрена возможность создания на территории Беларуси официальных сайтов систем денежных переводов (национальных). "Получение физическими лицами услуг путем обращения на сайт системы денежных переводов определяется правилами системы с учетом требований законодательства страны, на территории которой в национальном сегменте интернета создан данный сайт", - пояснили в Нацбанке. Национальный сайт системы денежных переводов может создаваться непосредственно ее владельцем либо одним из банков-участников в соответствии с заключенным договором и имеющимися полномочиями.

Обратившись на такой сайт, физические лица смогут отправлять перевод за счет денежных средств, находящихся на счете в любом банке, в том числе не являющемся банком-владельцем и (или) банком-участником, получать перевод, находящийся в системе, в любом банке, не являющемся владельцем или участником. Также они смогут отзывать невыплаченный перевод или изменить его реквизиты, если иное не предусмотрено правилами системы, получать информацию о всех отправленных и полученных денежных переводах, а также об изменении условий договора о предоставлении услуг, размерах вознаграждения, взимаемого банком-агентом и системой.

"Изменения, предусмотренные постановлением, будут способствовать дальнейшей цифровой трансформации финансовой сферы Беларуси, повысят удобство и востребованность денежных переводов, а также позволят банкам расширить перечень предлагаемых услуг", - резюмировали в Нацбанке.-0-