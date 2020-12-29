Нацбанк утвердил инструкцию по организации инкассации и перевозки ценностей

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк утвердил инструкцию по организации и осуществлению инкассации и перевозки ценностей. Соответствующее постановление правления Нацбанка №379 от 2 декабря 2020 года официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Инструкция устанавливает требования к организации и осуществлению инкассации и перевозки наличных денежных средств, драгоценных металлов и камней, иных ценностей между банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, их обособленными и структурными подразделениями, доставки таких ценностей клиентам банков, а также к обеспечению их сохранности.

Банк разрабатывает локальный правовой акт, который устанавливает требования к организации инкассации и (или) перевозки ценностей и обеспечению их сохранности в банке, с учетом требований этой инструкции, банковского и валютного законодательства, а также специфики работы банка, возможностей программного обеспечения, наличия филиальной сети.

При организации инкассации и (или) перевозки ценностей банки обеспечивают сохранность инкассируемых и перевозимых ценностей и соблюдение требований законодательства в сфере организации кассовой работы, совершения банковских операций с драгоценными металлами и камнями, операций продажи памятных банкнот, памятных и слитковых (инвестиционных) монет, законодательства, регулирующего оборот оружия и боеприпасов к нему на территории Беларуси. Также устанавливают контроль над рисками, возникающими при инкассации и (или) перевозке ценностей.

Инкассация и (или) перевозка ценностей осуществляются бригадой инкассаторов. В состав такой бригады входят инкассаторы и водитель, прошедшие профессиональную подготовку и обеспеченные форменным обмундированием, средствами связи и индивидуальной защиты, оружием и боеприпасами к нему. Члены бригады инкассаторов при исполнении своих должностных обязанностей принимают все необходимые меры для обеспечения своей безопасности и сохранности перевозимых ценностей. При необходимости перевозимые ценности могут страховаться.

С работниками службы инкассации заключаются договоры о полной индивидуальной материальной ответственности в соответствии с требованиями законодательства о труде. Со всеми работниками, входящими в состав бригад инкассаторов, заключаются договоры о коллективной материальной ответственности. Сотрудники службы инкассации допускаются к самостоятельной работе с ценностями после получения от территориальных органов внутренних дел разрешения на право хранения и ношения оружия, прохождения подготовки, предшествующей выдаче оружия и боеприпасов к нему, принятия зачета по знанию требований инструкции, иных нормативных правовых актов Нацбанка и МВД, локальных правовых актов банка, относящихся к должностным обязанностям таких работников.

Для осуществления операций с ценностями работники службы инкассации обеспечиваются ключами от индивидуальных средств хранения ценностей, металлическими и каучуковыми (полимерными) печатями (одноразовыми пломбирующими материалами), пломбирами.

В инструкции также прописаны требования к организации инкассации и перевозке ценностей, подготовке, выезду, действиям бригады инкассаторов на маршруте инкассации и (или) перевозки ценностей, действиям бригады при возникновении чрезвычайных и нештатных ситуаций и др.

Постановление вступает в силу через шесть месяцев после официального опубликования.-0-