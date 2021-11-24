Национальный павильон Беларуси представлен на выставке в Ташкенте

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный павильон Беларуси представлен на выставках сельского хозяйства и продуктов питания UzAgroExpo и UzProdExpo, которые сегодня открылись в Ташкенте, сообщили БЕЛТА на выставочном предприятии "Белинтерэкспо" БелТПП.

Белорусские предприятия удивляют посетителей новинками в сфере пищевой промышленности, аграрного машиностроения и науки. В частности, в павильоне представлены полуфабрикат мясной охлажденный - говядина в брусничном соусе, мягкий сыр, изготовленный по итальянской технологии сыра из сыворотки рикотта, высококачественный кофе, изготовленный по собственной запатентованной технологии, сухое детское питание, лечебные смеси, заменители грудного молока и др.

В белорусском павильоне также можно ознакомиться с научными разработками в агропромышленной и пищевой сферах, включая технологии восстановления поврежденных почв, методы получения инновационных кисломолочных напитков, косметические средства и многое другое. Научный стенд организован Государственным комитетом по науке и технологиям и включает в себя технологии и разработки организаций Министерства образования: БГУ, БНТУ, Белорусско-Российского университета и Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий.

Посетителей стенда ожидают новые разработки белорусских кондитеров: арахисовая паста с морской солью, фруктовый батончик из смеси вяленого чернослива, сушеного яблока, овсяных хлопьев и сиропа. Сторонников здорового питания заинтересует протеиновый молочный шоколад с увеличенным содержанием белка и другая продукция предприятий концерна "Белгоспищепром". Также представлены белорусское виски, алкогольный купажированный напиток, изготовленный из артезианской воды на основе национальных зерновых культур - ржи, пшеницы, ячменного солода.

Специально для рынка Узбекистана белорусские машиностроители разработали газовый самосвал "МАЗ-65012K" и новые модификации культиватора для обработки хлопка - самой популярной сельскохозяйственной культуры в стране. Эту инновационную технику представляют белорусские флагманы: Минский автомобильный завод и предприятие "Лидсельмаш". Продукцию МАЗа демонстрирует официальный дистрибьютор завода на территории Узбекистана MAZ-TASHKENT, продукцию "Лидсельмаша" - компания Belukros.

В церемонии открытия белорусской экспозиции приняли участие заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства Узбекистана - генеральный директор национального центра знаний и инноваций в сельском хозяйстве Алишер Тураев, начальник отдела снабжения Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана Нажмиддин Мирабдуллаев и Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич.

Фото выставочного предприятия "Белинтерэкспо"

Международные выставки UzAgroExpo и UzProdExpo - крупнейшие отраслевые мероприятия Узбекистана. В 2021 году выставки собрали 120 компаний из 18 стран.

Организатор экспозиции белорусских производителей Made in Belarus на выставках UzAgroExpo и UzProdExpo - выставочное предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП. Экспозиция организована при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, Министерства сельского хозяйства Узбекистана, посольства Беларуси в Узбекистане.-0-