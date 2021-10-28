Назаров: строительная готовность второго энергоблока БелАЭС почти 90%

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Новости темы "Белорусская АЭС новейшего поколения 3+"
28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительная готовность второго энергоблока БелАЭС почти 90%, сообщил заместитель премьер-министра Юрий Назаров во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики в Овальном зале Дома правительства, передает корреспондент БЕЛТА.
"В текущем году введен в эксплуатацию первый энергоблок Белорусской АЭС. С момента его включения в энергосистему страны выработано порядка 4,3 млрд кВт.ч электроэнергии, что позволило заместить до 1,2 млрд куб.м импортируемого природного газа. Строительная готовность второго энергоблока почти 90%. Его ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год", - рассказал Юрий Назаров.
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