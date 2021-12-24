Никитина: инвестиции - основное условие для появления новых производств и роста доходов граждан

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инвестиции - приоритетное условие для появления новых производств, рабочих мест и роста доходов граждан. Об этом сказала заместитель министра экономики Анжелика Никитина во время сессии Могилевского областного Совета депутатов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Выступая с докладом, Анжелика Никитина особо подчеркнула, что привлечение инвестиций - это приоритет для регионов и отраслей, поскольку без них не может быть развития: новых производств и рабочих мест, соответственно, роста доходов.

"Для этого не прекращается системная работа по нескольким направлениям. Во-первых, нормативная база. Подготовлены обновленные проекты Декрета №10, Налогового кодекса, законов об инвестициях и свободных экономических зонах. Документы уже рассмотрены обеими палатами парламента. Предложенные корректировки законодательства будут способствовать повышению привлекательности белорусской юрисдикции и заинтересованности бизнеса в реализации производственных проектов в регионах", - сказала она.

Во-вторых, инвестпроекты. "В следующем году предстоит завершить инвестиционную пересменку, запустив ряд крупных бизнес-инициатив областного значения. Для Могилевщины это, например, мусороперерабатывающий завод, строительство электростанции на возобновляемых источниках энергии в Быхове, производство слоистых пластиков, техническое перевооружение и модернизация на Осиповичском заводе автомобильных агрегатов", - отметила замминистра.

В-третьих, инфраструктура. "Предстоит подготовить пустующие либо неоптимально используемые индустриальные площадки для прихода инвестора, создать для них инфраструктуру по принципу "последней мили". Это важнейшая задача местной власти, администраций СЭЗ и ключевое условие для запуска нового инвестиционного цикла", - подчеркнула Анжелика Никитина.

Во время сессии депутаты интересовались ходом разработки концепции государственной политики регионального развития. Заместитель главы экономического ведомства пояснила, что по итогам установочного заседания рабочей группы определен алгоритм действий. В настоящее время анализируются нормы законодательства, доказавшие свою эффективность, на предмет их внедрения в документ, отрабатывается методология. В этом процессе активно участвуют парламентарии, госорганы, экспертное и научное сообщество, другие заинтересованные. В первом квартале следующего года планируется выйти на конкретный результат и внести концепцию на рассмотрение главы государства.-0-