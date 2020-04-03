Новое предприятие по ремонту пути создано на БЖД

3 апреля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. На БЖД создано новое предприятие - РУП "Ремпуть Белорусской железной дороги", сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Предприятие образовано на базе РУП "Путевая машинная станция №71", присоединив к нему шесть аналогичных станций БЖД. "Каждая из этих организаций была самостоятельным юридическим лицом, но при этом вела типовую деятельность по ремонту и строительству железнодорожных путей. Это вызывало организационные и экономические трудности при их взаимодействии по использованию ремонтных машин, механизмов и персонала", - пояснили в пресс-центре.

Создание нового предприятия позволило сконцентрировать специализированную технику и технологические процессы по видам ремонтных работ. "Это будет способствовать более рациональному использованию материальных и трудовых ресурсов. Кроме того, создание одного юридического лица повысит эффективность принятия управленческих решений", - отметили в БЖД.-0-