Новую установку на "Нафтане" планируют запустить на полную мощность в I квартале 2022 года

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новую установку замедленного коксования (УЗК) в ОАО "Нафтан" планируется запустить на полную мощность в первом квартале 2022 года. Об этом сообщил журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков после доклада Президенту о работе нефтехимического комплекса, передает корреспондент БЕЛТА.

Одной из тем встречи с главой государства была реализация на предприятиях концерна крупных инвестиционных проектов. В том числе речь шла про "Нафтан". Здесь в сентябре этого года при завершающей стадии реализации проекта УЗК произошел пожар. Его своевременно локализовали благодаря сработавшей системе защиты, четким действиям сотрудников МЧС и предприятия.

"Сейчас активно идут восстановительные работы. До конца года мы опять приступим к пуску с получением продукции, - сказал Андрей Рыбаков. - Мы планируем в январе (2022 года. - Прим. БЕЛТА), уже запустив установку, получить первую продукцию и в первом квартале полностью освоить мощности".

Как сообщалось, реализация инвестпроекта позволит увеличить глубину переработки нефти до 90% с увеличением выхода светлых нефтепродуктов до 65%, повысить производство бензина и дизельного топлива, а также снизить производство мазута. Стоимость инвестпроекта превысила $1 млрд. В начале октября на новой установке были получены образцы нефтяного кокса.-0-