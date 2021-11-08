От поставок нефти до санкций и налогового маневра. Лукашенко доложили о работе нефтехимического комплекса

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом о работе нефтехимического комплекса председателя концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова и вице-премьера Юрия Назарова, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обозначил ряд вопросов, которые необходимо было обсудить. При этом он подчеркнул, что влияние нефтехимического комплекса на развитие экономики и регионов в том числе велико.

Александр Лукашенко в том числе поинтересовался реализацией планов по наполнению бюджета, вопросами поставок сырья, ситуацией на фоне вводимых Западом санкционных мер. Обсуждались также условия функционирования отечественных предприятий в Союзном государстве с учетом ряда договоренностей с Россией. Еще одна тема - реализация инвестиционных проектов.

"Какова сейчас ситуация? Ну и здесь же вопрос о бюджете. Каково у вас тут положение, насколько вы выполняете те планы, которые у нас существуют?" - в первую очередь поинтересовался белорусский лидер.

Второй вопрос - поставки сырья. "Поставки нефти на наши НПЗ, источники поставок. Есть ли здесь проблемы?" - обозначил еще одну тему для беседы глава государства.

"Третье: ясно, что нас пытаются расшатать и наклонить, прежде всего по нефтехимическому направлению - поставки и реализация нефтепродуктов. Зарубежные наши так называемые партнеры себя не очень солидно ведут. Известные санкции. Какова ситуация сейчас?" - спросил Президент.

Следующий вопрос - о ситуации в условиях функционирования белорусских и российских предприятий: "Разница все-таки у нас здесь есть еще. И налоговый маневр присутствует. Мы тут наполовину вроде бы как-то договорились, но проблемы есть. И какова эта разница в условиях хозяйствования в Союзном государстве?"

Александра Лукашенко также интересует реализация инвестиционных проектов. "Мы договаривались, что в этом году должны завершить эти инвестиционные проекты. И нам обязательно надо запланировать наши поездки с вами на эти НПЗ, посмотреть, как реализованы эти проекты, - сказал глава государства. - И "Гродно Азот", нынешний уровень проработки этого проекта (речь о строительстве нового азотного комплекса. - Прим. БЕЛТА)".

Как проинформировал главу государства Андрей Рыбаков, в этом году обеспечена стабильная работа всех организаций, входящих в состав концерна "Белнефтехим". "Обеспечен положительный темп объемов промышленного производства, при этом мы не работаем на склад, а выгружаем свою продукцию на экспорт. Даже удельный вес остатков снижается по сравнению с началом текущего года", - сказал руководитель концерна.-0-