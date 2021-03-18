Обеспечение сырьем металлургических предприятий обсудили министр ЕЭК и руководство БМЗ

18 марта, Жлобин /Корр. БЕЛТА/. Важно разработать оптимальный план обеспечения сырьем металлургических предприятий стран ЕАЭС на должном уровне. Об этом сообщил журналистам член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян во время посещения Белорусского металлургического завода, передает корреспондент БЕЛТА.

Артак Камалян ознакомился с производством ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК". Также он обсудил с руководством предприятия перспективы металлургической отрасли, шла речь и о проблемных аспектах.

Как подчеркнул член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК, главная цель визита - понять, как обстоят дела с обеспечением металлоломом в Беларуси и, в частности, на основном металлургическом производстве республики - БМЗ. "Последние полгода в нашей комиссии достаточно активно обсуждается вопрос обеспечения металлоломом евразийских металлургических предприятий. Это была одна из основных тем на последнем межправительственном совете, который состоялся в Алматы. В том числе шла речь о разработке и принятии плана мероприятий по повышению эффективности обеспечения основным сырьем металлургических предприятий ЕАЭС. Сегодня мы обсудили с руководством БМЗ основные аспекты сырьевого обеспечения на предприятии. Примерно на 50% БМЗ обеспечивает себя металлоломом из Беларуси, 50% импортируется из Российской Федерации", - рассказал он.

Артак Камалян отметил, что в дальнейшем при разработке плана мероприятий дополнительно будут проводить консультации, в том числе и с руководством БМЗ. "Важно разработать такой план, который был бы имплементируем, и чтобы его реализация в итоге привела к обеспечению сырьем металлургических предприятий, в частности металлоломом, на оптимальном уровне", - сказал он.

Рынок ЕАЭС для БМЗ является ключевым. "Основную роль там играет Россия. По итогам двух месяцев удельный вес поставок на этот рынок составляет более 20%. Соответственно, импорт также играет стратегическую роль. Около 80% сырья и материалов мы импортируем из стран ЕАЭС. Поэтому очень важно, что есть дополнительная возможность и площадка, чтобы обсудить существующие проблемы и наметить пути их решения", - отметил первый заместитель генерального директора БМЗ Анатолий Волков.

Артак Камалян уверен: в ЕАЭС эффективность производства БМЗ и в дальнейшем будет только повышаться.

В планах члена коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК - посетить ОАО "МТЗ", СЗАО "БЕЛДЖИ" и ОАО "БЕЛАЗ".

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли. Структурно состоит из связанных одной технологической цепочкой сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного производств и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт.-0-

БМЗ увеличивает экспортные поставки