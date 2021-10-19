Объем инвестиций резидентов "Великого камня" в I полугодии составил более $30 млн

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 19 октября 2021
Минск Ясно +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:13 Польский премьер заявил, что Европа стоит на пороге огромного энергетического кризиса В мире
12:13 В Минской области за сутки при пожарах погибли двое мужчин Происшествия
12:06 Лукашенко: несмотря на мое негативное и жесткое отношение к напряжению людей, вакцинироваться нужно Президент
12:05 ФОТОФАКТ: Заснеженная вершина Намджагбарва в лучах заходящего солнца Калейдоскоп
12:04 Польшу могут лишить права голоса в Совете ЕС В мире
12:01 Количество лесных пожаров в Брестской области в этом году уменьшилось втрое Общество
11:58 Объем инвестиций резидентов "Великого камня" в I полугодии составил более $30 млн Экономика
11:57 ФОТОФАКТ: Осенняя жатва на полях Китая Калейдоскоп
11:53 Гомельчанин передавал личные данные силовиков в деструктивный Telegram-канал Происшествия
11:48 Роскомнадзор намерен взыскать с Google оборотные штрафы за повторное неудаление запрещенного контента Технологии
11:47 В медучреждениях Витебской области задействовано 84% кислородных точек Регионы
11:46 В России за сутки зарегистрировали 1015 смертей из-за коронавируса, это новый максимум В мире
11:45 "Каждый должен распоряжаться своей судьбой". Лукашенко высказался на тему противоэпидемических мер и лечения от COVID-19 Президент
11:34 Олег Слижевский награжден почетной грамотой Совета Министров Общество
11:32 Контент еще двух информресурсов признан экстремистским Происшествия
11:30 СК РФ начал использовать искусственный интеллект для поиска серийных преступников Технологии
11:24 В Волковыске спасатели освободили застрявшего в калитке щенка Происшествия
11:23 В Минске задержан подозреваемый в изнасиловании Происшествия
11:21 В Бобруйске ребенок на пешеходном переходе попал под колеса автомобиля Происшествия
11:19 Лукашенко о коронафейках: интернет стал политическим полем драки Президент
11:14 В Великобритании пациенты по двое суток ждут место в стационаре В мире
10:58 Пиневич: ситуация с коронавирусом в Беларуси полностью контролируемая Общество
10:54 В Польше группа иностранцев помогала мигрантам переходить границу В мире
10:43 КГК регистрирует десятки обращений из-за невыплаченных вознаграждений по гражданско-правовым договорам Общество
10:40 Лукашенко: вопреки надеждам населения и прогнозам науки коронавирус остается реальной угрозой для всех стран Президент
10:30 Хоменко: Минюсту необходимо более оперативно решать вопросы правового регулирования Общество
10:29 Количество ожидающего въезда в страны ЕС транспорта снизилось Общество
10:16 Сергеенко представил нового министра юстиции коллективу Общество
10:12 Минский тракторный завод представит технику на выставке "Югагро" в Краснодаре Экономика
10:11 Работники общественного транспорта в Вильнюсе готовятся к бессрочной забастовке В мире
Все новости
Все новости
Экономика
19 октября 2021, 11:58

Объем инвестиций резидентов "Великого камня" в I полугодии составил более $30 млн

Фото "Великого камня"
Фото "Великого камня"
Новости темы "Индустриальный парк "Великий камень""
В "Великом камне" строится ж/д ветка к бимодальному терминалу
Новый резидент "Великого камня" будет выпускать грузовую спецтехнику

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общий объем инвестиций резидентов Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" за первое полугодие 2021 года составил порядка $31 млн, при этом инвестиции в основной капитал увеличились на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе парка.

Общий объем инвестиций резидентами индустриального парка составил 8,5% от общего объема инвестиций в Минскую область.

Как отметили в пресс-службе, количество резидентов "Великого камня" увеличилось за счет привлечения в парк 14 новых резидентов с китайским, белорусским, российским, швейцарским и украинским капиталами с общим объемом заявленных инвестиций около $40 млн. Вместе с тем будет создано около 654 рабочих мест. Новыми резидентами парка будут реализовываться различные проекты, в том числе производство компьютерной техники, хранение и обработка больших данных, электронная коммерция, интерактивные банковские терминалы и роботизированные аптеки, а также специализированные транспортные средства для сельского и лесного хозяйства.

С начала ведения хозяйственной деятельности резидентами индустриального парка была получена чистая прибыль, отражающая трехкратное увеличение объемов производства. В первой половине текущего года было создано порядка 610 новых рабочих мест, что на 54% больше по сравнению с концом 2020 года.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
инвестиции
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Минский тракторный завод представит технику на выставке "Югагро" в Краснодаре
Фото из архива Розничный товарооборот в Беларуси в январе-сентябре вырос на 0,7%
Фото из архива Транспортные предприятия Беларуси в январе-сентябре перевезли 287 млн т грузов
Фото из архива Промпроизводство в Беларуси в январе-сентябре выросло на 7,9%
Фото из архива ВВП Беларуси в январе-сентябре вырос на 2,7%
Фото из архива Белорусские участники биржевых торгов в январе-сентябре получили экономический эффект в Br363 млн
Главное
Во время совещания Лукашенко: вопреки надеждам населения и прогнозам науки коронавирус остается реальной угрозой для всех стран
Сергеенко представил нового министра юстиции коллективу
Пиневич: ситуация с коронавирусом в Беларуси полностью контролируемая
Инвестируй и не прогадаешь! Время для вложений! Подорожает ли жилая недвижимость? Мнения экспертов
Топ-новости
"Каждый должен распоряжаться своей судьбой". Лукашенко высказался на тему противоэпидемических мер и лечения от COVID-19
Лукашенко о коронафейках: интернет стал политическим полем драки
ВВП Беларуси в январе-сентябре вырос на 2,7%
Хоменко: Минюсту необходимо более оперативно решать вопросы правового регулирования
Технологию NB-IoT продолжают развивать в Беларуси. Что это за решение и почему оно становится все более востребованным
Петровский: профилактика призывов к санкциям при помощи уголовной ответственности будет действовать
Правила автоперевозок грузов изменятся в Беларуси с 15 апреля 2022 года
"Гродно Азот" поставляет жидкий и газообразный кислород в учреждения здравоохранения
Ксения Галецкая о победе на Sanremo Junior в Италии: рада привезти награду в любимую Беларусь
ГПК: польская сторона продолжает проводить негуманную политику на границах ЕС
В Минске разработали брошюру с QR-кодом для удобного поиска пунктов вакцинации
В Польше группа иностранцев помогала мигрантам переходить границу
"Вынужденный шаг". МИД Беларуси прокомментировал отъезд посла Франции
Щекин: "западная демократия" Украины должна стать хорошим уроком для Беларуси
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1956 пациентов с COVID-19, выписаны 1170
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.