27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем взаимной торговли в ЕАЭС в январе-сентябре вырос примерно на 14%, сообщил председатель правительства России Дмитрий Медведев сегодня на заседании Евразийского межправсовета в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Россия в этом году председательствует в Евразийском совете. Мы в целом положительно оцениваем динамику экономической интеграции. Есть движение по всем направлениям, общий рынок союза развивается. В первые три квартала внутрисоюзная торговля выросла приблизительно на 13,5-14%. 90% поставляемой продукции произведено именно в странах ЕАЭС. В целом объем внешней торговли увеличился на 22%, преимущественно за счет экспорта, который опередил импортные поставки. Все члены пятерки укрепили свои позиции в торговле как внутри союза, так и на внешних рынках", - сказал Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что нужно укрепить внутренний контур интеграции, развивать наднациональное регулирование. Речь идет о дорожной карте, цель которой - устранить препятствия на внутреннем рынке ЕАЭС.

Кроме того, в этом году был сделан важный шаг на пути к общему финансовому рынку - подписано соглашение о гармонизации законодательства в этой сфере. Важными задачами остаются формирование общих рынков нефти, нефтепродуктов, газа, конкурентных условий для работы бизнеса в этом направлении. В феврале 2018 года было подписано соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС. "Это поможет распространить данный механизм на другие группы товаров, уйти от серых схем и оздоровить рынок. Ратификация продолжается, надеемся, что она будет завершена в этом году", - добавил председатель правительства России.

"Мы неплохо включились в освоение перспективных направлений интеграции. Это прежде всего "цифра". Уже создана нормативная и институциональная база, отобраны проекты. Еще около двух проектов на рассмотрении. По цифровой проблематике все страны проявили весьма серьезную активность, выдвинули свои проекты. Это залог успешного развития в этом направлении. Дадим поручение комиссии совместно с правительствами разработать концепцию применения специальных режимов", - отметил Дмитрий Медведев.

Также важно продолжить развитие импортозамещения в ЕАЭС. "Мы видим, как во многих странах и на многих рынках развиваются протекционистские сюжеты, все активнее обходятся международные правила торговли. В этом смысле наш с вами союз должен задавать более высокую планку торгового сотрудничества, взаимодействия и интеграции", - подчеркнул председатель правительства России.-0-