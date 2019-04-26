Около 129 тыс. т качественной нефти поступит до конца апреля на "Нафтан" - гендиректор

26 апреля, Новополоцк /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Около 129 тыс. т качественной нефти поступит до конца апреля в ОАО "Нафтан", сообщил журналистам генеральный директор предприятия Александр Демидов, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Александра Демидова, нефть начала поступать с 24 апреля по северной ветке нефтепровода (Сургут-Полоцк). "Порядка 129 тыс. т качественной нефти будет прокачано до конца апреля на "Нафтан". Сейчас работаем в нестандартном режиме сниженных объемов загрузки, несем потери, - сказал генеральный директор ОАО "Нафтан". - В настоящее время для нас очень важно получить определенность по поставкам нефти в мае, чтобы рассчитать режим работы. Ожидаем эту информацию от российских коллег в ближайшее время".

Предприятию до 7 ноября нужно завершить несколько инвестпроектов по модернизации оборудования. В первую очередь - строительно-монтажные работы на установке замедленного коксования (УЗК). Вынужденное снижение переработки нефти "Нафтаном" повлияет на скорость проведения работ, но все равно завод планирует справиться вовремя. "Задача сложная и серьезная, но коллектив нацелен на то, чтобы с 7 ноября начать пуско-наладочные работы. Многое зависит от слаженной работы строителей, их количество нужно увеличивать", - добавил Александр Демидов.

Сегодня на "Нафтане" прошло заседание наблюдательного совета. Во время него главу Администрации Президента Наталью Кочанову избрали председателем набсовета.-0-