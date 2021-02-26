Около $3,5 млрд направлено в 2020 году на погашение и обслуживание внешнего госдолга Беларуси

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около $3,5 млрд в 2020 году было направлено на погашение и обслуживание внешнего госдолга Беларуси, сообщил сегодня журналистам министр финансов Юрий Селиверстов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы придаем очень важное значение нашим внешним обязательствам. Порядка $3,5 млрд за прошлый год было направлено на погашение и обслуживание внешних платежей. Для этих целей активно использовались ресурсы, которые мы привлекали для рефинансирования как на рынке евробондов, так и в России. Все обязательства были выполнены в полном объеме", - подчеркнул Юрий Селиверстов.

Министр отметил, что прошлый год был непростым, исполнение бюджета проходило в условиях, связанных с коронавирусной инфекцией и замедлением экономической активности. "Поэтому по отдельным источникам бюджет недобрал доходов - это налог на прибыль, дивиденды, платежи и доходы от нефтехимического комплекса. Вместе с тем отдельные доходные источники к концу года восстановились, поступления от них были даже в чуть большем объеме. Это НДС, акцизы, таможенные пошлины на экспорт отдельных товаров и некоторые другие доходы. В целом порядка Br750 млн в бюджет недопоступило", - сказал он.

Юрий Селиверстов также обратил внимание на то, что отрасль здравоохранения в 2020 году пришлось поддержать в значительно больших объемах, чем ранее планировалось. Были выделены дополнительные средства и на надбавки работникам здравоохранения, и на приобретение медикаментов, средств защиты. "Дополнительные деньги были выделены на систему социальной защиты, функционирование контакт-центров. Оказана поддержка и организациям реального сектора экономики. С учетом недопоступления доходов и дополнительных расходов общий объема дефицита бюджета составил порядка Br2,2 млрд", - резюмировал он.-0-

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