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Экономика
06 июля 2021, 13:16

"Отсутствие эффекта от санкций" - Головченко назвал главную контрсанкцию Беларуси

Роман Головченко
Роман Головченко

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Роман Головченко назвал главную контрсанкцию Беларуси в ответ на экономическое давление, которому подвергается страна, и это отсутствие эффекта от санкций. Об этом председатель правительства заявил, отвечая на вопросы журналистов по итогам совещания у Президента на тему противодействия санкционным мерам в отношении Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время мы работаем над тем, чтобы предприятия и отрасли Беларуси не понесли ущерба от санкций. Отсутствие эффекта от санкций - это пока наша главная контрсанкция", - сказал премьер-министр.

Роман Головченко обратил внимание, что Беларусь впервые столкнулась с незаконными секторальными санкциями, которые противоречат международному праву. "Мы проанализировали каждую отрасль, которая подверглась санкционному давлению, вычленили все риски, оценили возможные потери и сформулировали траекторию движения для минимизации этих потерь", - сказал он.

По его словам, правительство адекватно оценивает возможные потери. "Даже по международным оценкам, консолидированные финансовые и торговые санкции не создают условий для существенного нарушения экономики страны. А как снивелировать последствия, мы знаем. Я уверен, что белорусский народ не почувствует этого влияния, хотя именно на народ санкции и направлены", - подчеркнул премьер-министр.

Одной из причин давления на Беларусь председатель правительства считает успешное развитие экономики страны. "Вопреки всем алармистам, которые в очередной раз предрекали нам падение и разрушение, мы очень хорошо прирастаем по экспорту - выросли почти на треть за 5 месяцев, это $4 млрд дополнительно получили, платежный баланс страны имеет самый лучший вид за последние 10 лет", - подчеркнул руководитель правительства.

В то же время он выразил надежду, что на западе восторжествует здравый смысл и давление прекратится. "Мы по-прежнему готовы к диалогу. Мы готовы за столом переговоров обсуждать все вопросы в интересах нашей страны и белорусского народа, но только без диктата", - сказал Роман Головченко.

По его словам, по всем обозначенным вопросам было доложено главе государства на совещании и Президент поддержал и стратегию, и тактику действий, предложенные правительством. "У нас, с одной стороны, нет паники, с другой - нет и легкомысленного отношения. Мы понимаем серьезность момента. Ведь впервые на европейской территории против европейской страны применяются такие меры. Но у нас есть и запас прочности, и сила, и воля", - заявил премьер-министр.

На уточняющий вопрос корреспондента БЕЛТА, как далеко готова зайти Беларусь в принятии ответных мер и могут ли контрсанкции затронуть, в частности, транзитные перевозки, Роман Головченко сказал: "Что касается транзита и других маршрутов - эта опция имеется, но мы будем смотреть на поведение наших европейских партнеров и задействовать те меры, которые будут адекватными в настоящий момент и не принесут ущерба белорусской экономике".

"Мы в принципе не сторонники торговых войн. У нас есть ряд шагов политико-дипломатического характера, и достаточно жесткие шаги были предприняты по линии Министерства иностранных дел в течение прошедшей недели и в конце июня. У нас выработаны дополнительные шаги, которые мы будем применять в случае ужесточения давления на нашу страну", - подчеркнул премьер-министр.-0-

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