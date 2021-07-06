Макей: в Беларуси не будут отнимать деньги у народа ради попытки защитить Запад с его санкционной политикой

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь вынуждена переориентировать часть средств с мероприятий по обустройству и содержанию пограничной инфраструктуры на нивелирование возможных последствий введенных Западом санкций. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Владимир Макей, корреспондент БЕЛТА.

Ранее Беларусь начала реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС. Министр отметил, что это было очень важным соглашением для обеих сторон.

"Но с учетом того, что после известных событий прошлого года Евросоюз пошел на ряд шагов и прекратил финансирование конкретных проектов в рамках этого соглашения, то какой смысл нам участвовать в этом соглашении? Мы те деньги, которые планировались на обустройство пограничной инфраструктуры, реализацию каких-то иных проектов, связанных с мобильностью, должны будем направлять на ликвидацию тех последствий, которые могут иметь место в Беларуси в связи с введенными санкциями. То есть эти деньги пойдут на конкретных людей, на народ, - сказал Владимир Макей. - Зачем мы должны сдерживать каких-то беглых мигрантов, которые хотят попасть на тот же Запад в поисках лучшей жизни только лишь потому, что когда-то известные страны приняли решение совершить там цветные революции".

"Мы не собираемся отнимать деньги у народа и бросать их на ненужные проекты, пытаясь защитить Запад, в то время как против нас предпринимаются соответствующие санкционные действия", - подчеркнул глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Отвечая на уточняющий вопрос БЕЛТА о содержании и продолжительности процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС, министр пояснил: "Это чисто процедурные моменты. Потому что в свое время, когда мы заключали с Евросоюзом соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии, эти соглашения заключались в пакете, и они подлежали ратификации парламентом и утверждению на уровне главы государства. Поэтому мы должны соответственно внести в парламент законопроект (по линии МВД) о приостановке действия этого соглашения".

Что касается сроков принятия окончательного решения, то Владимир Макей уверен, что это состоится в ближайшее время. "Вопрос уже запущен. Сейчас проходят процедуры межведомственного согласования. Сегодня об этом тоже докладывалось на совещании у главы государства. Думаю, в самое ближайшее время в течение короткого периода решение будет принято. Абсолютно полное согласие на сей счет имеется", - сказал глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Он также ответил на вопрос, оставляет ли Беларусь для себя своего рода форточку, говоря именно о приостановке действия соглашения, а не его разрыве, чтобы в случае нормализации отношений вернуться к участию в нем. "Мы всегда оставляем форточку в первую очередь не для себя, а для наших западных партнеров. Мы считаем, что нельзя разрушать за собой все и вся, оставлять выжженную землю, как это пытаются делать наши европейские партнеры. Мы всегда были и будем настроены на спокойный, конструктивный лад. И мы заинтересованы, чтобы все вопросы решались неконфликтным дипломатическим путем, а не таким образом и способом, как это пытаются делать сегодня наши партнеры", - заявил министр.-0-