Макей: мы не сторонники санкционного подхода, санкции - это анахронизм

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не является сторонницей санкционного подхода, в стране считают санкции анахронизмом. Об этом сегодня заявил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, в ответ на санкции Запада "можно много чего изобрести". "Но мы не сторонники, об этом сегодня говорилось на совещании (у Президента Беларуси. - Прим. БЕЛТА) санкционного подхода. Мы считаем, что санкции - это анахронизм. И те, кто пребывает сегодня в санкционной эйфории, в первую очередь на Западе, наши беглые оппоненты, они глубоко заблуждаются, думая, что санкции приведут к чему-то позитивному. Ни к чему позитивному в конечном итоге они не приведут в первую очередь для них", - подчеркнул Владимир Макей.

Он отметил, что их цель понятна - удушение экономики и в конечном итоге нанесение ущерба суверенитету и государственности Беларуси. "Такого не будет. Мы в Беларуси разработали в ответ на санкционное давление комплекс мероприятий в зависимости от развития ситуации. И мы будем смотреть, конечно, на то, как будет развиваться обстановка. Еще раз повторюсь: мы категорические противники санкционного подхода, но без ответа мы не оставим никакое санкционное давление", - заявил министр.

Глава МИД напомнил, что в ответ на секторальные санкции со стороны стран Запада уже предпринят ряд шагов. В их числе приостановка участия Беларуси в инициативе ЕС "Восточное партнерство", которая не принесла ничего особого для страны, начата реализация процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с Евросоюзом. Ранее был отозван в Минск для консультаций постоянный представитель Беларуси при ЕС. Главе представительства ЕС в Беларуси также было предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций.

"Перечень этих шагов может быть бесконечен. Подготовлен конкретный комплекс мероприятий в зависимости от развития ситуации. Но мы категорические противники такого нагнетания напряженности в наших отношениях. Мы заинтересованы в том, чтобы отношения между Беларусью и западными странами развивались в конструктивном русле. Те действия, которые мы предпринимаем, - это ответ на жесткие шаги, которые предпринимаются в отношении Беларуси", - подчеркнул Владимир Макей.

Он уверен, что на данном этапе белорусская сторона адекватно отреагировала: "Это касается мер политико-дипломатического характера. Что касается экономических ответных мер, то у нас создана соответствующая межведомственная группа. По ее линии тоже предпринят ряд шагов. Эти шаги тоже будут иметь достаточно чувствительный характер по отношению к нашим западным партнерам".

"Ни о каком спокойном созерцании обстановки речь не идет. Мы очень адекватно смотрим на ситуацию, анализируем. И острота наших шагов всегда будет соизмерима с остротой тех шагов, которые предпринимаются по отношению к Беларуси", - резюмировал Владимир Макей.-0-

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