Пархомчик: в Беларуси создан эффективный тандем промышленности и научного сообщества

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создан эффективный тандем промышленности и научного сообщества. Об этом сказал министр промышленности Петр Пархомчик перед итоговой коллегией ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2020 году отрасль показала серьезные достижения. В промышленности создан эффективный тандем по взаимодействию с научным сообществом. Важнейшим направлением в сотрудничестве является внедрение разработок ученых в производство. Ежегодно создаются инновационные продукты и внедряются передовые технологии", - сказал Петр Пархомчик.

По его словам, дан старт принципиально новому направлению в деятельности. Разработаны и изготовлены опытные образцы зимней спортивной техники, выпущен комбайн на газовом топливе, беспилотный карьерный самосвал, созданы новые виды погрузчика, седельного тягача, автобуса, форвардера, новый электробус, запущен в серийное производство автокран. Кроме того, завершена сборка карьерного самосвала нового класса грузоподъемности, начато освоение внепечной обработки стали, увеличен выпуск легковых автомобилей.

"Одним из приоритетных направлений в промышленности на ближайшую перспективу определено развитие электротранспорта в нашей стране. Формирование новой подотрасли машиностроения должно придать импульс развитию как производителей транспорта на электротяге, так и комплектующих. Совместно с НАН Беларуси сформирован инновационно-промышленный кластер "Электротранспорт", - подчеркнул министр.

Петр Пархомчил отметил, что для успешной конкуренции с крупнейшими мировыми производителями и отстаивания своих интересов на рынках рассматривается вопрос созданиях крупных государственных промышленных объединений. Первым пилотным проектом должна выступить корпорация сельскохозяйственного машиностроения.-0-