Пашинян: недопустимо из-за пандемии ограничивать движение товаров и услуг в ЕАЭС

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за пандемии коронавируса недопустимо принимать меры по ограничению движения товаров и услуг в ЕАЭС. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета, которая состоялась в режиме видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, в нынешней сложной ситуации многие страны принимают меры, основанные на логике протекционализма и ограничительных мер в торговле. Например, около 70 государств ввели ограничения на экспорт лекарственных средств и медицинских изделий. Не исключено, что эта тенденция расширится на другие товары, что может иметь тяжелые последствия.

Во время видеоконференции

"Мы поддерживаем иную стратегию - стратегию, построенную на философии сотрудничества и партнерства. Первостепенным в этом плане для нас является сотрудничество в рамках нашего союза, - подчеркнул Никол Пашинян. - Наше видение находит полное понимание и поддержку среди партнеров и друзей по ЕАЭС. Уверен, что наш союз выдержит не только испытания глобальным экономическим кризисом, но и благодаря своим институтам поможет нам выйти из него с минимальными потерями".

По его мнению, необходимо сохранить условия для свободной торговли в Евразийском экономическом союзе. "В создавшейся ситуации мы считаем недопустимым введение мер, тем или иным образом препятствующих движению товаров и услуг внутри ЕАЭС", - сказал он. Кроме того, важно обеспечить бесперебойные грузовые автоперевозки внутри ЕАЭС.

"Учитывая намечающуюся неопределенность в мировой финансовой системе, считаем необходимым ускорить принятие мер для максимально возможного увеличения доли платежей в национальных валютах в торговле внутри ЕАЭС", - добавил премьер-министр.-0-