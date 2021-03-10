Первую транзитную сделку по продаже пиломатериалов совершили на БУТБ

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первую транзитную сделку по продаже пиломатериалов совершили на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Контрагентами выступили торговая компания из Литвы и производитель пилопродукции из Брянской области России. Товар реализован на условиях FCA с отгрузкой со склада грузоотправителя в Брянской области. Как отметил Роман Янив, транзитные сделки, совершаемые двумя компаниями-нерезидентами Беларуси, свидетельствуют о росте доверия к белорусской биржевой площадке со стороны иностранного бизнеса и способствуют развитию трансграничной биржевой торговли.

"Использование БУТБ как площадки для совершения транзитных сделок - это перспективный тренд, наметившийся уже некоторое время назад. Просто сейчас он приобретает массовый характер, распространяясь на новые рынки и новые группы товаров. Например, в конце прошлого года зафиксированы первые транзитные сделки по сухому молоку, а в этом году - по рапсовому маслу и пиломатериалам. Расширилась и география участников транзитных сделок. Теперь этим механизмом регулярно пользуются резиденты России, Эстонии, Литвы и Латвии", - рассказал пресс-секретарь.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-