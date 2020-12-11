Первый энергоблок БелАЭС выработал 136,9 млн кВт.ч электроэнергии

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый энергоблок Белорусской АЭС выработал 136,9 млн кВт.ч электроэнергии. Такая информация размещена на сайтах Министерства энергетики и ГПО "Белэнерго", сообщает БЕЛТА.

Степень готовности первого энергоблока составляет 99%. Сейчас на блоке завершается этап энергетического пуска. Он предусматривает освоение мощности реактора до 50% от номинальной с включением в сеть генератора. Главная задача - подтверждение надежной и безопасной работы систем, оборудования и энергоблока в целом. Во время энергетического пуска проводятся наиболее важные эксплуатационные испытания, в том числе на соответствие физических параметров и характеристик оборудования и систем энергоблока проектным в стационарных и переходных режимах его работы.

Строительно-монтажные работы на втором энергоблоке БелАЭС выполнены на 75%. Сейчас идут предпусковые наладочные работы - этот этап предусматривает приемку систем и оборудования из монтажа; послемонтажную очистку оборудования и трубопроводов; испытания на плотность и прочность, а также испытания машин и механизмов на холостом ходу. Данный этап включает подготовку оборудования реакторной установки для работы в условиях холодно-горячей обкатки.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом".-0-