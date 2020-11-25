Пиково-резервные мощности начали строить на минской ТЭЦ-5 для интеграции АЭС в энергосистему

На ТЭЦ-5. Фото из архива

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На ТЭЦ-5 в Минске начато создание пиково-резервных энергетических источников на базе газотурбинных установок Siemens, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГПО "Белэнерго".

"Строительство новых пиково-резервных мощностей ведется в рамках реализации проекта по интеграции Белорусской АЭС в энергосистему страны. Пиково-резервные энергоисточники служат для сглаживания пиков потребления электроэнергии и быстрого запуска в случае аварийного отключения энергоисточников для бесперебойного обеспечения потребителей электроэнергией", - пояснили в пресс-службе.

Резервные источники выполнены на базе быстродействующих газотурбинных установок, которые могут выдать номинальную мощность в сеть через 15 минут после холодного старта.

Сейчас начато строительство первой очереди пиково-резервных энергоисточников. Всего будет построено шесть газотурбинных установок суммарной мощностью 300 МВт.-0-