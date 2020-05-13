Платежную систему БЕЛКАРТ присоединят к Банковскому процессинговому центру

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЗАО "Платежная система БЕЛКАРТ" присоединят к Банковскому процессинговому центру. Такая информация размещена на Едином портале финансового рынка, сообщает БЕЛТА.

Соответствующее решение о реорганизации было принято внеочередными собраниями акционеров Банковского процессингового центра и платежной системы БЕЛКАРТ.

При реорганизации акции ЗАО "Платежная система БЕЛКАРТ" обмениваются на обыкновенные акции БПЦ, которые будут выпущены дополнительно. Они распределяются среди акционеров Банковского процессингового центра, по две акции получат Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк.

Банковский процессинговый центр - специализированный центр по информационно-технологическому обеспечению безналичных расчетов с использованием карточек.

Платежная система БЕЛКАРТ создана в 1994 году. По данным на сайте системы на 1 апреля, в обращении находится более 4,95 млн карточек БЕЛКАРТ.-0-