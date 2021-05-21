21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По предложению Беларуси в ЕАЭС выработают меры по противодействию санкционной политике. Об этом заявил журналистам вице-премьер Игорь Петришенко по итогам прошедшего в режиме видеоконференции заседания Высшего Евразийского экономического совета с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Соответствующее предложение главы белорусского государства было поддержано лидерами других стран интеграционного объединения.

"Вы знаете, что белорусская сторона последовательно, начиная с 2011 года, вносила предложения, что коль мы союз, то должны гибко и, самое главное, эффективно реагировать на те вызовы, которые есть извне. В первую очередь - так называемое санкционное противостояние. И в этой части соответствующий инструментарий должен быть выработан в рамках Евразийского экономического союза", - сказал вице-премьер.

По его словам, затем периодически стороны возвращались к соответствующей проблематике при ее актуализации. "И вот сегодня тоже по предложению главы нашего государства, которое поддержали все президенты, поручено Коллегии ЕЭК совместно с правительствами стран проанализировать ситуацию и подготовить соответствующий комплекс мер и предложений, которые будут представлены в установленном порядке для рассмотрения на уровне глав государств. Там будет определяться, как использовать этот инструментарий", - рассказал Игорь Петришенко.

Как сообщалось БЕЛТА, в своем выступлении на прошедшем заседании Александр Лукашенко обратил внимание, что так называемый коллективный Запад не заинтересован в укреплении ЕАЭС и усилении нового конкурента на мировом рынке. "Поэтому нужно здраво оценивать негативное влияние подобного давления извне и уже сейчас продумать меры реагирования - от целевого наращивания импортозамещения и взаимной торговли до, если потребуется, введения в рамках компетенции союза прямых ограничительных мер. Эти меры мы можем использовать, как это делают наши конкуренты на Западе. В случае обострения экономической ситуации", - заявил Президент Беларуси.-0-

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