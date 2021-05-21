Лидеры стран ЕАЭС обсудили тему формирования общего рынка газа

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры стран Евразийского экономического союза обсудили тему формирования общего рынка газа. Об этом заявил журналистам вице-премьер Игорь Петришенко по итогам прошедшего в режиме видеоконференции заседания Высшего Евразийского экономического совета с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В рамках закрытой части мероприятия вопросы касались газового рынка. Вы знаете, что подготовлена и принята концепция, соответствующая программа формирования газового рынка. Эта тема обозначалась белорусской стороной, Президентом нашей страны еще в 2018 году. Ключевые аспекты - равенство доступа к рынку газа всех субъектов, которые есть в ЕАЭС. И тогда вопросы, связанные с тарифами на транспортировку газа, окончательно не были согласованы. И главы государств договорились, что эти все аспекты будут отражены в подготавливаемом международном договоре", - рассказал Игорь Петришенко.

По его словам, проект этого договора российская сторона представила в апреле. "По предложению нашего Президента, его поддержали все главы государств, что времени на предметную отработку на экспертном уровне, на уровне правительств недостаточно. Поэтому условились так, что предметно по этим ключевым развязкам эксперты выработают соответствующие подходы. Конечно же, с активным участием Евразийской экономической комиссии. И на следующее заседание, которое запланировано на вторую половину текущего года, представят соответствующие подходы и предложения для предметного обсуждения на уровне глав государств. Эта тема была одной из важнейших в закрытом формате", - заявил вице-премьер.

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